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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл замену ди Марии

02 Июля 2023 • 14:21 Комментировать (1)

Форвард Доменико Берарди, правами на которого владеет «Сассуоло», может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Италии. Об этом рапортуют журналисты издания Football-Italia.

«Ювентус» рассматривает нападающего на место аргентинца Анхеля ди Марии, покинувшего клуб по завершении сезона-2022/2023. Трансферный ценник Берарди составляет 18 миллионов евро евро. Срок действующего трудового соглашения Доменико с «чёрно-зелёными» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Берарди провел 26 матчей, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (семь – с пенальти) и семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ЮвиК
02 Июля 2023 в 14:24
по возрасту замену подбирали?)
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