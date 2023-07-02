«Ювентус» нашёл замену ди Марии

Форвард Доменико Берарди, правами на которого владеет «Сассуоло», может продолжить карьеру в другом клубе чемпионата Италии. Об этом рапортуют журналисты издания Football-Italia.

«Ювентус» рассматривает нападающего на место аргентинца Анхеля ди Марии, покинувшего клуб по завершении сезона-2022/2023. Трансферный ценник Берарди составляет 18 миллионов евро евро. Срок действующего трудового соглашения Доменико с «чёрно-зелёными» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Берарди провел 26 матчей, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (семь – с пенальти) и семь голевых передач.