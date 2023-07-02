Бывший нападающий «Лацио» Лука Ромеро пополнит состав «Милана» на правах свободного агента.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 18-летний вингер согласовал условия личного договора с миланским клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан на четыре сезона.

В прошедшей кампании Ромеро сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

По итогам чемпионата Италии – 2022/23 «Лацио» завоевал серебряные медали, а «Милан» завершил сезон на четвертой позиции.

122-й по счету розыгрыш Серии А должен стартовать 19 августа. Чемпионат продлится до 26 мая следующего года.