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Чемпионат Италии. Серия А

Лука Ромеро согласовал контракт с «Миланом» слухи

02 Июля 2023 • 13:13 Комментировать

Бывший нападающий «Лацио» Лука Ромеро пополнит состав «Милана» на правах свободного агента.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 18-летний вингер согласовал условия личного договора с миланским клубом. Контракт между сторонами будет рассчитан на четыре сезона.

В прошедшей кампании Ромеро сыграл в 12 матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

По итогам чемпионата Италии – 2022/23 «Лацио» завоевал серебряные медали, а «Милан» завершил сезон на четвертой позиции.

122-й по счету розыгрыш Серии А должен стартовать 19 августа. Чемпионат продлится до 26 мая следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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