Известен срок контракта Колашинаца с «Аталантой»

Боснийский защитник Сеад Колашинац в скором времени станет игроком «Аталанты», об этом сообщил в своих социальных сетях инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, клуб из Бергамо заключит с 30-летним футболистом долгосрочное трудовое соглашение по схеме «3+1». Колашинац перейдет в «Аталанту» бесплатно, поскольку сейчас находится в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Марсель». Сеад принял участие в 41 поединке, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В прошлом розыгрыше Серии А «Аталанта» финишировала на пятом месте.