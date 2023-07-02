«Интер» хочет перехватить трансферную цель «Милана»

Сербский полузащитник Лазар Самарджич, правами на которого владеет «Удинезе», попал в сферу интересов еще одного топ-клуба чемпионата Италии.

Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы побороться за Самарджича с «Миланом», ранее заявившим об интересе к игроку.

В прошедшем сезоне Самарджич принял участие в 37 поединках чемпионата Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с клубом из Удине рассчитан до июня 2026 года. Его трансферный ценник составляет 14 миллионов евро.