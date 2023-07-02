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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет перехватить трансферную цель «Милана»

02 Июля 2023 • 11:11 Комментировать

Сербский полузащитник Лазар Самарджич, правами на которого владеет «Удинезе», попал в сферу интересов еще одного топ-клуба чемпионата Италии.

Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы побороться за Самарджича с «Миланом», ранее заявившим об интересе к игроку.

В прошедшем сезоне Самарджич принял участие в 37 поединках чемпионата Италии, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с клубом из Удине рассчитан до июня 2026 года. Его трансферный ценник составляет 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Лазар Самарджич трансферы футбола - лето 2023
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