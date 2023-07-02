Защитник Серджино Дест покинул расположение «Милана» и возвращается в «Барселону». Об этом сообщила пресс-служба «россонери».

Сезон-2022/23 американец провел в «Милане» на правах аренды. За это время он принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Ранее появилась информация, что каталонский клуб не рассчитывает на 22-летнего футболиста и готов расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Деста с «Барселоной» активно до конца сезона-2024/25. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в десять миллионов евро.