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Чемпионат Италии. Серия А

Дест покинул «Милан» и присоединится к «Барселоне» официально

02 Июля 2023 • 10:18 Комментировать

Защитник Серджино Дест покинул расположение «Милана» и возвращается в «Барселону». Об этом сообщила пресс-служба «россонери».

Сезон-2022/23 американец провел в «Милане» на правах аренды. За это время он принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Ранее появилась информация, что каталонский клуб не рассчитывает на 22-летнего футболиста и готов расстаться с ним в летнее трансферное окно.

Трудовое соглашение Деста с «Барселоной» активно до конца сезона-2024/25. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в десять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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