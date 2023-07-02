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Чемпионат Италии. Серия А

Эль-Шаарави подписал новый контракт с «Ромой» официально

02 Июля 2023 • 08:46 Комментировать

Нападающий Стефан Эль-Шаарави заключил новое трудовое соглашение с «Ромой», об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба. Срок действия контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Стефан играет за «Рому» на протяжении шести лет (с 2015 по 2019 и с 2021 по 2023 год). В прошедшем сезоне форвард принял участие в 42 поединках за римский коллектив во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Предыдущий контракт футболиста с «волками» истекал в конце июня нынешнего года. Стоимость Эль-Шаарави оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Стефан Эль-Шаарави
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