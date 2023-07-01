Ибаньес: «Моуринью легко адаптировался бы в сборной Бразилии»

Центральный защитник «Ромы» Роджер Ибаньес рассказал, видит ли Жозе Моуринью наставником сборной Бразилии

По ходу прошлого сезона португальский специалист считался одним из кандидатов на пост во главе «пентакампеонов». По словам Ибаньеса, отыгравшего два матча за сборную Бразилии, Моуринью подошла бы эта работа: «Назначение Жозе в сборную Бразилии? Думаю, он бы очень легко адаптировался, никаких проблем. Но только он знает о своих планах на будущее.

Постоянно работать с Моуринью – это фантастика. Думаю, его можно назвать биполярным тренером: сегодня он смеётся и шутит со всеми, а завтра может никого к себе не подпускать, – цитирует Football Italia 24-летнего центрбека.