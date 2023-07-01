Маркус Тюрам прокомментировал свой переход в «Интер»

Новичок «Интера» Маркус Тюрам высказался о своём переходе в клуб.

Французский нападающий пополнил ряды «нерадзурри» в качестве свободного агента, подписав контракт до июня 2028 года. Ранее 25-летний футболист выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах.

«Я присоединился к легендарному клубу, чем очень горжусь. Благодарен за оказанное мне доверие, рад приветствовать фанатов, встретивших меня так, будто я давно свой. Также хочу сказать спасибо своей семье и агентам, благодаря которым началась новая глава в моей карьере», – написал в социальных сетях Маркус Тюрам вскоре после официального объявления о переходе в «Интер».