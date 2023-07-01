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Чемпионат Италии. Серия А

Маркус Тюрам прокомментировал свой переход в «Интер»

01 Июля 2023 • 22:26 Комментировать

Новичок «Интера» Маркус Тюрам высказался о своём переходе в клуб.

Французский нападающий пополнил ряды «нерадзурри» в качестве свободного агента, подписав контракт до июня 2028 года. Ранее 25-летний футболист выступал за «Боруссию» Мёнхенгладбах.

«Я присоединился к легендарному клубу, чем очень горжусь. Благодарен за оказанное мне доверие, рад приветствовать фанатов, встретивших меня так, будто я давно свой. Также хочу сказать спасибо своей семье и агентам, благодаря которым началась новая глава в моей карьере», – написал в социальных сетях Маркус Тюрам вскоре после официального объявления о переходе в «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам
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