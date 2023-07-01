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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Аль-Наср» согласовали стоимость трансфера Брозовича

01 Июля 2023 • 21:47 Комментировать

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал ближе к переходу в «Аль-Наср».

Хорват ранее уже ответил согласием саудовскому клубу, и для завершения трансфера клубам оставалось урегулировать стоимость сделки. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь этот вопрос решён – «Интер» и «Аль-Наср» устно согласовали детали перехода 30-летнего футболиста. «Нерадзурри» заработают на продаже хавбека порядка 17-18 млн евро. В ближайшее время будут оформлены документы.

Марсело Брозович провёл 330 матчей за «Интер» с момента перехода из загребского «Динамо» летом 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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