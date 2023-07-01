«Интер» и «Аль-Наср» согласовали стоимость трансфера Брозовича

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович стал ближе к переходу в «Аль-Наср».

Хорват ранее уже ответил согласием саудовскому клубу, и для завершения трансфера клубам оставалось урегулировать стоимость сделки. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, теперь этот вопрос решён – «Интер» и «Аль-Наср» устно согласовали детали перехода 30-летнего футболиста. «Нерадзурри» заработают на продаже хавбека порядка 17-18 млн евро. В ближайшее время будут оформлены документы.

Марсело Брозович провёл 330 матчей за «Интер» с момента перехода из загребского «Динамо» летом 2016 года.