Леау сменил игровой номер в «Милане»

Звезда «Милана» Рафаэл Леау сменил свой игровой номер. Теперь вместо номера 17 португалец будет выступать под номером 10, официально сообщает пресс-служба «россонери». «Десятка» освободилась после ухода из клуба Браима Диаса.

Напомним, что Леау принадлежит «Милану» уже четыре года и является одной из главных звёзд клуба. Только в минувшем сезоне на его счету 48 выходов на поле за клуб, в которых ему удалось отличиться 16 раз голом и 12 раз – ассистом. А контракт связывает португальца с «россонери» до лета 2028 года.

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