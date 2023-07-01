Ливакович может продолжить карьеру в топ-клубе Турции

Голкипер национальной сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович может продолжить карьеру в серебряном призёре минувшего чемпионата Турции – стамбульском «Фенербахче». Как сообщает в соцсетях Фабрицио Романо, турецкий клуб уже сделал предложение по вратарю.

Напомним, что также на игрока претендуют испанский «Вильярреал» и «Фиорентина». Как отмечает Романо, все три клуба уже сделали предложения по приобретению голкипера.

Ливаковичу 28 лет, его контракт с «Динамо» рассчитан ещё на один сезон. Выступает за свой нынешний клуб голкипер на протяжении последних восьми лет карьеры.

«Фиорентина» отправила предложение по Ливаковичу