Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен готов покинуть неаполитанский клуб, если получит предложение от мадридского «Реала», об этом сообщается на страницах Todofichajes.

24-летниц нигериец может оказаться в Мадриде, если «королевский» клуб не сумеет согласовать переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сумма потенциального трансфера Виктора оценивается в 120 миллионов евро. Контракт африканца с чемпионом Серии А рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Осимхен стал победителем бомбардирской гонки. Нигериец записал на свой счет 26 забитых мячей (два – с пенальти).

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован