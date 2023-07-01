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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен готов уйти из «Наполи» в «Реал»

01 Июля 2023 • 20:08 Комментировать

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен готов покинуть неаполитанский клуб, если получит предложение от мадридского «Реала», об этом сообщается на страницах Todofichajes.

24-летниц нигериец может оказаться в Мадриде, если «королевский» клуб не сумеет согласовать переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сумма потенциального трансфера Виктора оценивается в 120 миллионов евро. Контракт африканца с чемпионом Серии А рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Осимхен стал победителем бомбардирской гонки. Нигериец записал на свой счет 26 забитых мячей (два – с пенальти).

Мбаппе переходит в «Реал» - трансфер согласован

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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