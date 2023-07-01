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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил о переходе Веа официально

01 Июля 2023 • 16:49 Комментировать

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с американским полузащитником Тимоти Веа.

Ранее сообщалось, что за игрока сборной США «Ювентус» заплатит 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Веа провёл за «Лилль» 32 матча, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего вингера в 14 миллионов евро.

Напомним, в прошедшем розыгрыше итальянской Серии А «Ювентус» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 38 проведённых матчах. В последний раз «старая синьора» выигрывала чемпионат Италии в 2020 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лилль Тимоти Веа
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