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Чемпионат Италии. Серия А

В клубе из ОАЭ не ждут Кокорина

01 Июля 2023 • 14:36 Комментировать

Спортивный директор арабского клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса отреагировал на слухи о возможном подписании нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — приводит слова Эссы Sport24.

Напомним, минувший сезон российский форвард провел в аренде в «Арисе». В 30 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей и стал автором шести результативных передач. Стоит отметить, что Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра – 2022/23.

Трудовой договор 32-летнего футболиста с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин трансферы футбола - лето 2023 Шабаб Аль-Ахли Сабт Эсса
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