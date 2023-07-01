В клубе из ОАЭ не ждут Кокорина

Спортивный директор арабского клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса отреагировал на слухи о возможном подписании нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — приводит слова Эссы Sport24.

Напомним, минувший сезон российский форвард провел в аренде в «Арисе». В 30 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей и стал автором шести результативных передач. Стоит отметить, что Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра – 2022/23.

Трудовой договор 32-летнего футболиста с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.