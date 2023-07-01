Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Хвича - самый подорожавший футболист за прошлый сезон

01 Июля 2023 • 12:24 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал футболистом, наиболее прибавившим в трансферной стоимости за прошлый сезон. Год назад грузинский игрок оценивался в 15 миллионов евро, а на сегодняшний день его ценник составляет 85 миллионов.

Второе место в рейтинге занял эквадорский хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо. Стоимость южноамериканца увеличилась с 6 до 75 миллионов евро. Топ-3 замкнул полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес – с 15 до 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хвича провел 34 поединка, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
12:24 · Италия. Серия А
Хвича - самый подорожавший футболист за прошлый сезон
12:13 · Германия. Бундеслига
Тюрам — новый игрок «Интера» официально
11:15 · Англия. Чемпионшип
«Торино» может заменить Миранчука игроком «Лестера»
10:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» получила предложение по Гравенберху
09:28 · Италия. Серия А
«Аталанта» подпишет экс-защитника «Арсенала»
08:51 · Италия. Серия А
Салуквадзе считает, что Хвича может играть в «Барселоне» или «Реале»
08:44 · Италия. Серия А
Белланова перешёл в туринский клуб
08:20 · Италия. Серия А
Перес сменил «Рому» на «Сельту»
07:52 · Англия. Премьер-лига
Пулишич готов играть только за один клуб
07:47 · Италия. Серия А
«Лацио» подпишет одного из лидеров «Болоньи»
02:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму готов предложить «Манчестер Юнайтед» за Онана
01:55 · Германия. Бундеслига
Клуб Серии А нацелился на Гравенберха слухи
01:45 · Италия. Серия Б
Буффон может завершить карьеру
01:33 · Англия. Премьер-лига
Лофтус-Чик попрощался с «Челси» 1
01:17 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Трансфер Тонали в «Ньюкасл» – правильное решение для всех»
Все новости
Рекомендуем