Хвича - самый подорожавший футболист за прошлый сезон

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия стал футболистом, наиболее прибавившим в трансферной стоимости за прошлый сезон. Год назад грузинский игрок оценивался в 15 миллионов евро, а на сегодняшний день его ценник составляет 85 миллионов.

Второе место в рейтинге занял эквадорский хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо. Стоимость южноамериканца увеличилась с 6 до 75 миллионов евро. Топ-3 замкнул полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес – с 15 до 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хвича провел 34 поединка, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.