«Аталанта» подпишет экс-защитника «Арсенала»

Боснийский защитник Сеад Колашинац может перебраться в чемпионат Италии. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 30-летнего футболиста заинтересована «Аталанта».

На следующей неделе опытный игрок прилетит в Бергамо для прохождения медицинского обследования и подписания трудового соглашения.

В прошлом сезоне Колашинац выступал за французский «Марсель». Защитник принял участие в 41 поединке за провансальцев и забил четыре гола.

В Европе Сеад известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и гельзенкирхенский «Шальке».