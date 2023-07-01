Салуквадзе считает, что Хвича может играть в «Барселоне» или «Реале»

Бывший футболист казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился мнением о перспективах хавбека Хвичи Кварацхелии, выступающего в чемпионате Италии за «Наполи».

«Для Грузии Хвича просто золото. Ему можно остаться в «Наполи», это хорошая команда, но если у него будет предложение от грандов - «Барселоны», «Реала», то надо будет уходить туда», - передает слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» летом прошлого года. В составе неаполитанского коллектива полузащитник принял участие в 42 встречах, записав на свой счет 14 забитых мячей и 17 результативных передач.