Белланова перешёл в туринский клуб

Защитник Рауль Белланова, выступавший за «Кальяри», трудоустроился в другом итальянском клубе. 23-летний игрок продолжит карьеру в «Торино». Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.

В прошедшем сезоне Белланова был арендован миланским «Интером». Защитник принял участие в 22 поединках за «нерадзурри», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Италии туринский коллектив финишировал на десятом месте в турнирной таблице. Напомним, что за «Торино» на правах аренды выступал российский полузащитник Алексей Миранчук.