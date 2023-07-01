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Чемпионат Италии. Серия А

Перес сменил «Рому» на «Сельту»

01 Июля 2023 • 08:20 Комментировать

25-летний испанский полузащитник Карлес Перес стал полноценным футболистом «Сельты». Как сообщается на официальном сайте клуба, испанцы выкупили игрока у «Ромы». Между «Сельтой» и хавбеком подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Карлес выступал за «Сельту» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании команда из Виго набрала 43 балла и финишировала на 13-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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