Перес сменил «Рому» на «Сельту»

25-летний испанский полузащитник Карлес Перес стал полноценным футболистом «Сельты». Как сообщается на официальном сайте клуба, испанцы выкупили игрока у «Ромы». Между «Сельтой» и хавбеком подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Карлес выступал за «Сельту» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 38 поединках, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Испании команда из Виго набрала 43 балла и финишировала на 13-й позиции в турнирной таблице.