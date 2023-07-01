«Лацио» подпишет одного из лидеров «Болоньи»

Атакующий полузащитник Риккардо Орсолини, правами на которого владеет «Болонья», может перебраться в другой итальянский клуб. Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, в подписании 26-летнего вингера заинтересован римский «Лацио».

Орсолини оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Риккардо провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей (три – с пенальти) и четыре результативные передачи.

По итогам прошлого сезона «Лацио» занял второе место в Серии А.