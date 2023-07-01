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Чемпионат Италии. Серия А

Погба отклонил предложения из Саудовской Аравии

01 Июля 2023 • 00:56 Комментировать

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба не собирается переезжать в Саудовскую Аравию.

«Старая синьора», по слухам, готова продать француза в летнее трансферное окно, однако сам игрок не горит желанием уходить. Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, у Погба были предложения от клубов из Саудовской Аравии, однако он ответил на них отказом. «Ювентус», вероятно, предложит 30-летнему хавбеку согласиться на сокращение зарплаты, если тот хочет остаться в клубе.

Контракт Поля Погба с туринцами рассчитан до 2026 года. Футболист был травмирован большую часть прошлого сезона, появившись на поле лишь в десяти матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба трансферы футбола - лето 2023
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