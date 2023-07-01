Маротта высказался о возможном переходе Брозовича в «Аль-Наср»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта поделился мыслями о ходе переговоров по трансферу Марсело Брозовича в «Аль-Наср».

Представители чемпионата Саудовской Аравии продолжают попытки приобрести хорватского полузащитника. По недавней информации, переговоры продолжаются, однако «Интер» требует за 30-летнего футболиста чуть больше, чем предлагает «Аль-Наср».

«Ситуация остаётся открытой и неопределённой, но решающим будет решение самого Брозовича. Мы не обязаны его продавать, и если ситуация не разрешится до определённой поры, то мы уберём его из списка игроков, доступных для продажи», – заявил в интервью SportItalia Маротта.