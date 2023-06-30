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Чемпионат Италии. Серия А

«Аль-Наср» сделал улучшенное предложение «Интеру» по Брозовичу

30 Июня 2023 • 23:43 Комментировать

«Интер» и «Аль-Наср» ведут переговоры по полузащитнику Марсело Брозовичу.

Прежнее предложение саудовского клуба на сумму в 13 млн евро (без учёта бонусов) было отклонено, но на этом обсуждения не завершились. По сведениям СМИ, клубы по-прежнему решительно настроены согласовать трансфер. Как сообщает инсайдер Николо Скира, «Аль-Наср» сделал улучшенное предложение – около 18 млн евро. Руководство «нерадзурри» рассчитывает заработать на продаже 30-летнего хорвата не менее 20 млн евро.

Марсело Брозович уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Насром». Договор рассчитан на три года.

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Интер Милан Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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