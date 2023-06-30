Переход Брозовича в «Аль-Наср» всё ещё возможен, клубы ведут переговоры

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович по-прежнему интересен «Аль-Насру».

Как стало известно в пятницу, трансферная сделка оказалась на грани срыва, так как саудовский клуб предложил менее выгодные условия, чем ранее. По данным Sky Sport, переговоры продолжаются и постепенно прогрессируют, трансфер вполне возможен. Представители обоих клубов уверены, что смогут найти компромисс.

В числе претендентов на Марсело Брозовича также фигурировала «Барселона». Недавно каталонский клуб решил выйти из борьбы за 30-летнего хавбека.

В прошедшем сезоне хорват забил три гола и шесть раз ассистировал в 40 матчах за «Интер» во всех турнирах.