Пранделли: «Должен быть закон, обязывающий «Наполи» выигрывать Серию А раз в 3-4 года»

Бывший итальянский наставник Чезаре Пранделли высказался об успехе «Наполи» в прошедшем сезоне.

Неаполитанцы впервые за 33 года выиграли Серию А, однако по завершении кампании об уходе из клуба объявил Лучано Спаллетти, решивший отдохнуть от тренерской деятельности. Новым рулевым был назначен Руди Гарсия.

«Это была настолько замечательная история, что все хотели чемпионства «Наполи». Думаю, должен быть закон, обязывающий этот клуб выигрывать Скудетто раз в три или четыре года. «Наполи» может оставаться успешным, если сохранит свой состав. Впрочем, руководство клуба отлично знает, как восполнять потери», – рассказал в интервью Gazzetta dello Sport Пранделли.