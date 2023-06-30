«Интер» нацелился на вратаря «ПСЖ»

Миланский «Интер» занимается поиском нового голкипера, который заменит в составе команды Андре Онана. Африканца активно пытается подписать «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным журналистов AS, в сферу интересов «нерадзурри» попал вратарь французского «ПСЖ» Кейлор Навас, на которого не рассчитывают в Париже. Он проигрывает конкуренцию итальянцу Джанлуиджи Доннарумме.

В минувшем сезоне Кейлор выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». Он принял участие в 17 матчах Английской премьер-лиги, в которых пропустил 32 мяча.

Контракт Наваса с «ПСЖ» истекает в конце июня 2024 года.