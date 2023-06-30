Миланский «Интер» официально расстался с Данило Д’Амброзио - футболист покинет клуб в статусе свободного агента. Этот 34-летний фланговый защитник провёл в итальянском топ-клубе девять лет футбольной карьеры, придя из «Торино» в 2014 году.

«284 матча в футболке «нерадзурри» и почти десять лет, наполненных дисциплиной и преданностью делу «Интера», - отметили в клубе.

В составе «Интера» футболист стал обладателем пяти трофеев: выиграл чемпионат Италии, по два раза – национальный Кубок и Суперкубок.

Ранее мы сообщали, что миланский клуб покинул полузащитник Роберто Гальярдини, проведший в «Интере» свыше шести лет карьеры.