Первый тренер Алексея Миранчука рассказал о мечте игрока попасть в «Барселону»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя», — приводит слова Воронкова «Спорт-Экспресс».

При этом специалист признался, что хотел бы увидеть Миранчука в «Барселоне», ведь это мечта самого игрока, но он оказался в Италии и теперь не хочет оттуда уезжать, потому что уже адаптировался в стране.

Минувший сезон Миранчук провел на правах аренды в «Торино». Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересована «Верона».