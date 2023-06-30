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Чемпионат Италии. Серия А

Гальярдини покинул «Интер» официально

30 Июня 2023 • 18:16 Комментировать

Миланский «Интер» на своих официальных ресурсах объявил, что полузащитник Роберто Гальярдини покидает клуб в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Роберто принял участие в 29 официальных поединках в составе «нерадзурри», не отметившись в них голевыми действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

Футболист пополнил ряды «Интера» в 2017 году после перехода из «Аталанты». За это время он принял участие в 190 матчах, в которых забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что самыми очевидными претендентами на 29-летнего игрока являются «Дженоа» и «Монца», которые проведут следующий сезон в элите итальянского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Роберто Гальярдини трансферы футбола - лето 2023
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