Миланский «Интер» на своих официальных ресурсах объявил, что полузащитник Роберто Гальярдини покидает клуб в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Роберто принял участие в 29 официальных поединках в составе «нерадзурри», не отметившись в них голевыми действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 4 млн евро.

Футболист пополнил ряды «Интера» в 2017 году после перехода из «Аталанты». За это время он принял участие в 190 матчах, в которых забил 16 голов.

Ранее сообщалось, что самыми очевидными претендентами на 29-летнего игрока являются «Дженоа» и «Монца», которые проведут следующий сезон в элите итальянского футбола.