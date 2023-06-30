​Деменко: «Лёше Миранчуку не очень повезло»

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о ситуации полузащитника Алексея Миранчука.

Сезон 2022/2023 Миранчук, права на которого принадлежат «Аталанте», провёл в аренде в «Торино». Теперь слухи активно связывают 27-летнего футболиста с другим клубом Серии А – с «Вероной».

«Лёше Миранчуку не очень повезло. Он очень хотел в итальянский чемпионат. Вроде в «Аталанте» начал хорошо, а потом что-то пошло не так, травмы пошли. Никто не застрахован. А ведь у Миранчука в «Локомотиве» были гораздо лучше финансовые условия, чем в «Аталанте», - сказал Деменко, чьи слова на своих страницах приводит «ВсёПроСпорт».

Портал transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 12 миллионов евро.