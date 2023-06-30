Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможной аренде 27-летнего полузащитника Алексея Миранчука «Вероной» у «Аталанты». Напомним, минувший сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино».

- С «Аталантой» у Алексея Миранчука есть возможность играть в еврокубках. «Верона» в этом сезоне с трудом осталась в Серии А, через дополнительный матч, но, по-моему, это команда более хорошего уровня, для середины таблицы и так далее. Поэтому я не считаю, что переход в «Верону» после «Торино» стал бы шагом назад для Миранчука.