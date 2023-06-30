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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист Брага: «Для Алексея Миранчука переход в «Верону» не стал бы шагом назад» эксклюзив

30 Июня 2023 • 17:22 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможной аренде 27-летнего полузащитника Алексея Миранчука «Вероной» у «Аталанты». Напомним, минувший сезон Миранчук провёл на правах аренды в «Торино».

- С «Аталантой» у Алексея Миранчука есть возможность играть в еврокубках. «Верона» в этом сезоне с трудом осталась в Серии А, через дополнительный матч, но, по-моему, это команда более хорошего уровня, для середины таблицы и так далее. Поэтому я не считаю, что переход в «Верону» после «Торино» стал бы шагом назад для Миранчука.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Аталанта Серия А Чемпионат Италии Алексей Миранчук трансферы футбола - лето 2023
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