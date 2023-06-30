«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил об уходе из команды Хуана Куадрадо. Колумбиец покидает «старую синьору» в статусе свободного агента после истечения срока контракта. Туринский клуб поблагодарил Куадрадо за его выступления.

За «Ювентус» Куадрадо выступал с конца августа 2015 года. С тех пор колумбийский футболист провёл 314 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 65 результативных передач на партнёров.

Теперь 35-летний Куадрадо будет искать себе новую команду. Ранее слухи связывали опытного колумбийца с «Фенербахче».