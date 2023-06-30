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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» объявил об уходе Куадрадо официально

30 Июня 2023 • 16:15 Комментировать (1)

«Ювентус» посредством своего официального сайта объявил об уходе из команды Хуана Куадрадо. Колумбиец покидает «старую синьору» в статусе свободного агента после истечения срока контракта. Туринский клуб поблагодарил Куадрадо за его выступления.

За «Ювентус» Куадрадо выступал с конца августа 2015 года. С тех пор колумбийский футболист провёл 314 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 26 голов и 65 результативных передач на партнёров.

Теперь 35-летний Куадрадо будет искать себе новую команду. Ранее слухи связывали опытного колумбийца с «Фенербахче».

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Комментарии (1)
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ЮвиК
30 Июня 2023 в 16:26
Удачи Хуан! Достойно впахивал все эти годы.
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