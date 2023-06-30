«Милан» активно работает над трансфером полузащитника «Валенсии»

«Милан» в данный момент ведёт активную работу над трансфером полузащитника «Валенсии» Юнуса Муса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, американец является одной из главных целей «россонери» в это трансферное окно.

Сообщается, что «Милан» уже успел сделать первое устное предложение в размере 17 миллионов евро. В даный момент стороны подробно обсуждают условия потенциальной сделки.

Напомним, «Милан» также очень близок к трансферу Рубена Лофтуса-Чика из лондонского «Челси», который по версии многих авторитетных источников уже подписал контракт с клубом. ОФициальное объявление ожидается в ближайшее время.