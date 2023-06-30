«Интер» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Милана Шкриньяра в связи с истечением срока контракта. Словак выступал за миланский клуб на протяжении шести сезонов. За это время он провёл 246 официальных матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Шкриньяр выиграл с «Интером» пять трофеев: чемпионат Италии, два Кубка Италии и два Суперкубка Италии.

«Интер» пожелал Милану Шкриньяру всего наилучшего в будущем. Как известно, 28-летний защитник на правах свободного агента переходит в «ПСЖ». Следующий сезон французской Лиги 1 стартует в августе.