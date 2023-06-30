Сенегальский нападающий Булайе Диа стал полноценным футболистом «Салернитаны». Как сообщается на официальном сайте клуба, итальянцы выкупили 26-летнего африканского форварда у «Вильярреала».

Срок трудового соглашения между сторонами пока не разглашается. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Булайе составляет 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне африканец выступал за «Салернитану» на правах аренды. Нападающий принял участие в 33 поединках в составе итальянской команды, забил 16 мячей и шесть раз ассистировал своим одноклубникам.