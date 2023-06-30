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Чемпионат Италии. Серия А

​Назван возможный новый клуб Кокорина

30 Июня 2023 • 14:03 Комментировать

Будущее нападающего Александра Кокорина остаётся неопределённым. Сезон 2022/2023 россиянин провёл в «Арисе» на правах аренды. Забив 13 голов и отдав 6 голевых передач, Кокорин помог команде впервые стать чемпионом Кипра.

Права на Кокорина принадлежат «Фиорентине», контракт 32-летнего игрока рассчитан до конца июня 2024 года. Выкупить россиянина у клуба Серии А готов «Шабаб Аль-Ахли». Это команда из ОАЭ, которую тренирует Марко Николич, ранее поработавший в «Локомотиве».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Александра Кокорина в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин трансферы футбола - лето 2023 Шабаб Аль-Ахли
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