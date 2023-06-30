​Трансфер Брозовича в «Аль-Наср» под угрозой срыва

Летний трансфер полузащитника Марсело Брозовича из «Интера» в «Аль-Наср» находится под угрозой срыва. Как сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио на своём сайте, саудовский клуб снизил предложение для «нерадзурри» после того, как договорился с игроком. Если изначально «Аль-Наср» предлагал 23 миллиона евро, то теперь речь идёт о 15 миллионах евро (13 миллионов + бонусы). Вдобавок к этому 30-летний Брозович запросил у «Интера» выходное пособие. Переговоры зашли в тупик.

Марсело Брозович играет за «Интер» с конца января 2015 года. В 330 матчах за клуб хорват забил 31 гол и отдал 43 результативных паса на партнёров.