Наингголан продолжит карьеру в чемпионате Сан-Марино

Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан может продолжить карьеру в чемпионате Сан-Марино. Как сообщает San-Marino RTV, в услугах футболиста заинтересован клуб «Ла Фиорита».

Стороны провели переговоры и близки к договоренности. К новому коллективу Наингголан присоединится на правах свободного агента. В минувшем сезоне «Ла Фиорита» стала серебряным призером чемпионата Сан-Марино.

Во второй части минувшего сезона полузащитник выступал за итальянский клуб СПАЛ. Наингголан принял участие в десяти поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.