Д’Амброзио объявил об уходе из «Интера»

Миланский «Интер» расстанется с защитником Данило Д’Амброзио этим летом. 34-летний футболист покинет «нерадзурри» в статусе свободного агента. Об этом сам игрок сообщил посредством социальных сетей.

«Интер» стал для меня настоящей семьей. Это было отличное путешествие. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Уверен, что в будущем приведу на стадион своего сына, и мы будем болеть за «Интер». С самыми лучшими пожеланиями, ваш Данило», - говорится в публикации защитника.

Напомним, что Д’Амброзио выступал за миланский коллектив с 2014 года. Вместе с «Интером» он становился чемпионом Серии А, а также по два раза выигрывал кубок и суперкубок Италии.