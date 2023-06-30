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Чемпионат Италии. Серия А

Д’Амброзио объявил об уходе из «Интера»

30 Июня 2023 • 10:59 Комментировать

Миланский «Интер» расстанется с защитником Данило Д’Амброзио этим летом. 34-летний футболист покинет «нерадзурри» в статусе свободного агента. Об этом сам игрок сообщил посредством социальных сетей.

«Интер» стал для меня настоящей семьей. Это было отличное путешествие. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Уверен, что в будущем приведу на стадион своего сына, и мы будем болеть за «Интер». С самыми лучшими пожеланиями, ваш Данило», - говорится в публикации защитника.

Напомним, что Д’Амброзио выступал за миланский коллектив с 2014 года. Вместе с «Интером» он становился чемпионом Серии А, а также по два раза выигрывал кубок и суперкубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Данило Д’Амброзио
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