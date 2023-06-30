Лукаку отказался от больших денег в Саудовской Аравии

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку отказался от варианта продолжения карьеры в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По данным источника, саудовцы предлагали нападающему заработную плату в размере 50 миллионов фунтов в год, однако игрока не соблазнило такое предложение. Ромелу твердо настроен продолжить карьеру в Европе.

В минувшем сезоне Лукаку играл на правах аренды за миланский «Интер». «Нерадзурри» хотели продлить аренду, но «Челси» заинтересован исключительно в полноценном трансфере. На счету Ромелу десять голов и шесть ассистов в 25 матчах Серии А.