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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку отказался от больших денег в Саудовской Аравии

30 Июня 2023 • 09:47 Комментировать

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку отказался от варианта продолжения карьеры в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По данным источника, саудовцы предлагали нападающему заработную плату в размере 50 миллионов фунтов в год, однако игрока не соблазнило такое предложение. Ромелу твердо настроен продолжить карьеру в Европе.

В минувшем сезоне Лукаку играл на правах аренды за миланский «Интер». «Нерадзурри» хотели продлить аренду, но «Челси» заинтересован исключительно в полноценном трансфере. На счету Ромелу десять голов и шесть ассистов в 25 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ромелу Лукаку Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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