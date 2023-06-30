«Барселона» приняла решение по Брозовичу

Каталонская «Барселона» приняла решение отказаться от борьбы за хорватского полузащитника Марсело Брозовича. Об этом рассказал президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«У Брозовича есть предложение из Саудовской Аравии. «Барселона» не станет вступать в борьбу», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что подписать Марсело хочет «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне Брозович принял участие в 28 поединках миланского «Интера» в чемпионате Италии. Полузащитник забил три гола и сделал пять результативных передач.