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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» усилится экс-полузащитником «Арсенала»

30 Июня 2023 • 08:27 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, ныне выступающий в чемпионате Турции за стамбульский «Галатасарай», может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, в услугах уругвайского хавбека заинтересован римский «Лацио». Агент Торрейры уже вступил в переговоры с представителями клуба. Стороны обсуждают долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года.

Срок действующего трудового соглашения между Торрейрой и «Галатасараем» рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лацио Лукас Торрейра трансферы футбола - лето 2023
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