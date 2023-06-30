«Лацио» усилится экс-полузащитником «Арсенала»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, ныне выступающий в чемпионате Турции за стамбульский «Галатасарай», может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры, в услугах уругвайского хавбека заинтересован римский «Лацио». Агент Торрейры уже вступил в переговоры с представителями клуба. Стороны обсуждают долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года.

Срок действующего трудового соглашения между Торрейрой и «Галатасараем» рассчитан до середины 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 15 миллионов евро.