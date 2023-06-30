Ди Мария ответил, готов ли продолжать карьеру

Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария поведал о своем функциональном состоянии.

«В своей жизни я никогда не ходил пешком. Сейчас мне 35 лет, и я по-прежнему хочу играть в футбол, как будто мне всего 20. Тело уже не реагирует, как раньше, но в моей голове все в порядке. Моя голова движет меня вперед, а тело находится на пределе», - передает слова полузащитника Zero Zero.

В прошлом сезоне ди Мария выступал за туринский «Ювентус». Полузащитник принял участие в 40 поединках за «старую синьору», в которых отметился восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.