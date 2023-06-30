Бывший итальянский футболист Федерико Бальдзаретти – новый руководитель технического отдела футбольного клуба «Удинезе». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Уточняется, что стороны подписали двухлетний контракт.

Напомним, что Бальдзаретти завершил повесил бутсы на гвоздь в 2015 году будучи игроком «Ромы». За карьеру воспитанник «Торино» успел поиграть за родной клуб, а также «Варесе», «Сиену», «Ювентус», «Фиорентину» и «Палермо». С 2010 по 2013 годы вызывался в сборную Италии, в составе которой стал серебряным призёром Евро-2012.

«Удинезе» завершил минувший сезон в Серии А на 12-м месте, набрав 46 очков. Возглавляет команду бывший итальянский защитник Андреа Соттиль.