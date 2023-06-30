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Чемпионат Италии. Серия А

Бальдзаретти – новый технический директор «Удинезе» официально

30 Июня 2023 • 00:52 Комментировать

Бывший итальянский футболист Федерико Бальдзаретти – новый руководитель технического отдела футбольного клуба «Удинезе». Об этом сообщает клубная пресс-служба. Уточняется, что стороны подписали двухлетний контракт.

Напомним, что Бальдзаретти завершил повесил бутсы на гвоздь в 2015 году будучи игроком «Ромы». За карьеру воспитанник «Торино» успел поиграть за родной клуб, а также «Варесе», «Сиену», «Ювентус», «Фиорентину» и «Палермо». С 2010 по 2013 годы вызывался в сборную Италии, в составе которой стал серебряным призёром Евро-2012.

«Удинезе» завершил минувший сезон в Серии А на 12-м месте, набрав 46 очков. Возглавляет команду бывший итальянский защитник Андреа Соттиль.
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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Федерико Бальдзаретти
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