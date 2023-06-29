«Интер» обратится к «Сассуоло» по Фраттези после продажи Брозовича

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что миланский «Интер» планирует потратить деньги от продажи Марцело Брозовича в Саудовскую Аравию на полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези.

«Он – главная цель полузащиты «Интера». Клуб по-прежнему настороженно ждёт, когда все документы по Брозовичу будут подписаны после медицинских анализов в пятницу… Затем последует официальная заявка к «Сассуоло», - пишет Романо в своих соцсетях.

Напомним, Фраттези – всего 23 года, он может выступать как в центре полузащиты, так и в атаке.

Ранее мы сообщали, что сделка между «Интером» и «Аль-Насром» по Брозовичу почти близка к завершению. Хорват принял предложение ближневосточного клуба.