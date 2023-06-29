Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» обратится к «Сассуоло» по Фраттези после продажи Брозовича

29 Июня 2023 • 23:51 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что миланский «Интер» планирует потратить деньги от продажи Марцело Брозовича в Саудовскую Аравию на полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези.

«Он – главная цель полузащиты «Интера». Клуб по-прежнему настороженно ждёт, когда все документы по Брозовичу будут подписаны после медицинских анализов в пятницу… Затем последует официальная заявка к «Сассуоло», - пишет Романо в своих соцсетях.

Напомним, Фраттези – всего 23 года, он может выступать как в центре полузащиты, так и в атаке.

Ранее мы сообщали, что сделка между «Интером» и «Аль-Насром» по Брозовичу почти близка к завершению. Хорват принял предложение ближневосточного клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Марсело Брозович Фабрицио Романо Давиде Фраттези трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июня
00:52 · Италия. Серия А
Бальдзаретти – новый технический директор «Удинезе» официально
29 Июня
23:51 · Италия. Серия А
«Интер» обратится к «Сассуоло» по Фраттези после продажи Брозовича
22:49 · Италия. Серия А
Брозович заработает в «Аль-Насре» 100 миллионов евро слухи
22:42 · Италия. Серия А
Брозович принял предложение «Аль-Насра» слухи
22:41 · Италия. Серия Б
Глик покинул «Беневенто»
22:23 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Хлусевич физически крепкий, но очень быстрый футболист»
22:15 · Италия. Серия А
Брозович продолжает переговоры с «Аль-Насром» слухи
22:15 · Россия. Премьер-лига
Черышев близок к уходу из «Венеции» слухи
21:35 · Россия. Премьер-лига
Вендела предлагали «Роме» — клуб не заинтересован в игроке «Зенита» 1 слухи
21:33 · Италия. Серия А
Сиригу покинул «Фиорентину»
21:25 · Италия. Серия Б
Источник: Наингголан покинул СПАЛ
20:58 · Англия. Премьер-лига
Кошта и Меньян – в четвёрке самых дорогих голкиперов планеты
19:12 · Италия. Серия А
Сёмин: Алексей Миранчук может перейти в клуб сильнее «Вероны»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Бушманов признался, что не верит в возможный трансфер Хлусевича в «Лацио»
17:44 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» провёл новые переговоры по трансферу Онана
Все новости
Рекомендуем