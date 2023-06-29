Появились подробности перехода полузащитника «Интера» Марсело Брозовича в «Аль-Наср».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Аль-Наср» согласился на все условия, предложенные Марсело Брозовичем, для его перехода в клуб. Ожидается, что сделка состоится в ближайшее время, после подписания необходимых контрактов.

Согласно данным журналиста, «Интер» получит 23 миллиона евро за трансфер Брозовича, а сам хорватский полузащитник заработает суммарно около 100 миллионов. В эту сумму входит зарплата, а также подписной бонус. Срок соглашения будет составлять три года и будет действовать до июня 2026-го.