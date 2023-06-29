Полузащитник «Интера» Марсело Брозович согласился на предложение «Аль-Насра» и готовится подписать контракт.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, хорватский полузащитник Марсело Брозович дал согласие на предложение саудовского клуба «Аль-Наср». Стороны достигли устного соглашения, и сейчас ожидается подписание всех документов, чтобы официально закрепить сделку.

По данным журналиста, Брозович пройдет медицинское обследование в пятницу, 30 июня. Предполагается, что соглашение будет рассчитано до июня 2026 года.