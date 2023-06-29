​Мбаппе и «ПСЖ» бросаются ультиматумами – дойдёт ли до пересечения красных линий

Будущее звёздного французского нападающего Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой в футбольном мире. Опираясь за публичные заявления и данные СМИ, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию и пытается понять, чего ждать дальше.

Многие ожидали увидеть Мбаппе в футболке «Реала» ещё в прошлом году, но тогда форвард принял предложение «ПСЖ» о новом контракте. Поговаривали, что в мадридском клубе обиделись на футболиста – дескать, он использовал «Реал», чтобы выбить лучшие условия в Париже. Прошло несколько месяцев, и в прессу просочилась информация о том, что Мбаппе пожалел о решении остаться в «ПСЖ». Клуб якобы не выполнил несколько обещаний, в частности не подписал нового центрального нападающего, чтобы раскрепостить Килиана в плане функций на поле.

И вот недавно Мбаппе выступил с заявлением. В нём футболист сообщил, что он не намерен активировать опцию продления контракта с «ПСЖ», о чём уведомил клуб уже давно. Таким образом, летом 2024 года Килиан может обрести статус свободного агента. Это означает, что уже 1 января форвард будет иметь право подписать предварительный контракт с клубом из-за рубежа. Правила ФИФА это позволяют.

После заявления Мбаппе пресса тут же стала писать о желании игрока уже этим летом перебраться в «Реал». Футболист поспешил опровергнуть информацию, сообщив, что сезон 2023/2024 он планирует провести в «ПСЖ». Позже Мбаппе ещё раз публично подчеркнул, что решение о своём будущем он будет принимать в следующем году. «За год может произойти многое, особенно в таком клубе, как «ПСЖ», - сказал Килиан, давая понять, что его уход из парижского клуба не является неизбежным. Впрочем, слова футболиста вряд ли порадовали руководителей гранда Лиги 1.

«ПСЖ» оказался в сложной ситуации - терять звёздного футболиста через год бесплатно в клубе явно не хотят. В прессе появилась информация о том, что парижане выдвинули Мбаппе ультиматум: либо он подписывает новый контракт до старта предсезонки, либо клуб продаёт его уже этим летом. Вскоре журналисты раскопали информацию о встречном ультиматуме со стороны Килиана. Форвард якобы сообщил клубу, что готов уйти сейчас при получении положенных ему за предстоящий сезон 150 миллионов евро. При таком раскладе «ПСЖ» сможет заработать на трансфере, но не очень много. Лучше, чем ничего, но всё же.

Мбаппе находится в выигрышной позиции – действующий контракт его защищает. Пресса говорит о том, что футболист планирует провести сезон в «ПСЖ» и заработать 150 миллионов евро (60 миллионов зарплаты + 90 миллионов бонуса за лояльность), а потом перейти в «Реал» в статусе свободного агента и выбить подписной бонус в 100-125 миллионов евро. Как видим, у Килиана хороший аппетит.

Что же будет дальше? Есть информация, что ключевая встреча между представителями Мбаппе и руководителями «ПСЖ» по будущему игрока пройдёт в пятницу. В ходе переговоров гранд Лиги 1 надеется выйти из тупика. Поговаривают, что парижане собираются предложить Килиану новый контракт с гарантией трансфера в «Реал» через год при желании. При этом гарантии форвард может получить только устные – прописывать опции выкупа в контрактах во Франции запрещено. Вопрос в том, согласится ли Мбаппе на такие условия, ведь в нынешних реалиях он целиком и полностью сам решает свою судьбу, а новый контракт, даже с гарантиями, даёт определённые рычаги «ПСЖ». К тому же в «Реале» могут снова обидеться на Килиана – клубу проще подписать форварда свободным агентом, чем вступать в переговоры с «ПСЖ». В общем, ситуация сложная.

По ощущениям всё идёт к тому, что Мбаппе откажется от предложения «ПСЖ» и настроится на переход в «Реал» в статусе свободного агента. Продать футболиста без его желания этим летом гранд Лиги 1 не сможет, то есть придётся либо смириться, либо пойти ещё дальше и пригрозить Килиану сезоном на скамейке запасных. Конечно, это будет переходом красных линий - отношения клуба со звёздным игроком разрушатся окончательно и бесповоротно. Но бизнес есть бизнес. Правда, Мбаппе при таком раскладе наверняка выйдет в прессу и выставит себя в роли жертвы, нанеся репутационный урон «ПСЖ». Так что в клубе могут не решиться на крайние меры. Посмотрим, чем завершится эта история.

Александр Тихий