Будущее полузащитника «Интера» Марсело Брозовича остается неопределенным.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, хорватский полузащитник Марсело Брозович пока не подписал контракт ни с одним клубом, однако переговоры с «Аль-Насром» все еще находятся в активной стадии. Саудовская сторона ждет зеленый свет для завершения сделки.

Согласно данным Романо, «Барселона» никогда не была близка к подписанию Брозовича. Каталонцы не могут конкурировать с предложением саудовцев в размере 23 миллионов евро, по крайней мере на данный момент.