Сиригу покинул «Фиорентину»

Опытный итальянский вратарь Сальваторе Сиригу покинул итальянскую «Фиорентину», сообщает авторитетный портал Transfermarkt. 36-летний голкипер получил статус свободного агента.

Сиригу провёл во Флоренции вторую часть минувшего сезона, перейдя из системы «Наполи». Ранее итальянец был известен как голкипер «Палермо», «ПСЖ», «Торино», «Дженоа» и ряда других клубов из Италии и Испании. С 2010 по 2021 годы периодически вызывался в сборную Италии.

В минувшем сезоне в активе Сиригу всего четыре официальных матча во всех турнирах без пропущенных мячей.

Сегодняшняя актуальная стоимость вратаря по версии Transfermarkt – 500 тыс. евро.