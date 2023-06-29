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Чемпионат Италии. Серия А

Сиригу покинул «Фиорентину»

29 Июня 2023 • 21:33 Комментировать

Опытный итальянский вратарь Сальваторе Сиригу покинул итальянскую «Фиорентину», сообщает авторитетный портал Transfermarkt. 36-летний голкипер получил статус свободного агента.

Сиригу провёл во Флоренции вторую часть минувшего сезона, перейдя из системы «Наполи». Ранее итальянец был известен как голкипер «Палермо», «ПСЖ», «Торино», «Дженоа» и ряда других клубов из Италии и Испании. С 2010 по 2021 годы периодически вызывался в сборную Италии.

В минувшем сезоне в активе Сиригу всего четыре официальных матча во всех турнирах без пропущенных мячей.

Сегодняшняя актуальная стоимость вратаря по версии Transfermarkt – 500 тыс. евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Сальваторе Сиригу трансферы футбола - лето 2023
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